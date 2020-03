Maggie De Block: "Nog eens 759 bedden bijgemaakt op intensieve zorg", totaal staat nu op 2.650 bedden

"Er zijn 759 extra bedden bijgekomen voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben", dat vertelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in "De zevende dag". In totaal zijn er nu dus 2.650 bedden op de intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen. En er zullen nog bedden bijkomen. Op dit moment verblijven 290 coronapatiënten op intensieve zorg.