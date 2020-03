OPROEP: Steun jij ook de "helden van de zorg"? Bezorg ons jouw beelden

De voorbije dagen is er overal in het land waardering getoond voor het werk van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. En dat willen velen ook de komende dagen/weken blijven doen: onder het motto "België applaudisseert voor onze helden van de zorg" wordt iedereen in deze coronatijden uitgenodigd om elke avond om 20 uur vanop hun balkon, terras, of aan de voordeur te applaudisseren. VRT NWS wil deze solidariteitsactie mee ondersteunen en vanaf volgende week zoveel mogelijk in beeld brengen. Bezorg je ons jouw beelden? Hieronder vind je alle info.