Ponton zinkt op Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen

Het was een jogger die het ponton, dat scheef in het water hangt, opmerkte. Hij verwittigde de politie. Het ponton ligt vlak bij de kade. "De ligging bij de kade is een geluk bij een ongeluk", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg, "op die manier is er geen hinder voor de scheepvaart op het Zeekanaal."