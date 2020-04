Reizen in corona-tijden: "Trots dat we u naar huis hebben kunnen brengen, hopelijk is alles binnenkort weer normaal"

De luchthaven van Frankfurt is normaal gezien één van de drukste in Europa. Nu is het er leeg en muisstil. Alle winkels zijn dicht, de terminal is verlaten. In de verte zien we geparkeerde vliegtuigen, meer dan 90 procent van de vloot zal de komende weken niet meer nodig zijn.

Uiteindelijk zullen we nog een extra dag moeten wachten voor we écht naar huis kunnen. Vanuit Frankfurt vertrekken vandaag geen vluchten meer naar Brussel. Tijdens het laatste stukje van de reis is corona zeer aanwezig. “Dames en heren, helaas zullen wij vandaag geen service bieden op deze vlucht om de gezondheid van het boordpersoneel te waarborgen”, horen we bij het opstappen.

“Gelieve minstens anderhalve meter afstand te bewaren”, is het eerste wat we via de luidsprekers horen als we de luchthaven van Brussel binnenwandelen. De luchthaven is nagenoeg verlaten. Aan de bagageband staan strepen op de vloer die aangeven hoe ver we uit elkaar moeten staan.