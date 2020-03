4 jaar geleden, op 22 maart 2016 werd ons land getroffen door terreur. De slachtoffers van die aanslagen vinden het jammer dat er in deze coronatijden geen gewone herdenking is voor hen, maar ze hebben wel begrip voor de situatie. Wij hadden een gesprek via skype met Karen Northshield die zwaargewond raakt bij de aanslag op de luchthaven. Bekijk haar reactie in bovenstaande video.