Hoe gaat het leven eraan toe in Italië en Spanje? Vlamingen in Bergamo en Madrid: "We zijn als de dood voor buren"

Ilse Van Bockstaele is verpleegkundige in een klein ziekenhuis aan de rand van Coslada in Madrid. Ook daar is de situatie schrijnend te noemen. "We hebben een zaal waar normaal gezien tussen de 36 en 40 patiënten kunnen liggen. Gisteren zijn ze tot 60 patiënten gekomen. Onbevestigde gevallen liggen in de zaal tussen bevestigde (besmette) gevallen. Enorm veel collega's hebben stress, omdat ze niet weten hoe alles gaat eindigen. Of dat ze besmet zijn."