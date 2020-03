Twee zieken, Ann Ceurvels (51) en Matthias Van Oost (35), getuigen over corona: "Dit is geen griepje"

Matthias Van Oost (35) lag in Brugge zes dagen op intensieve verzorging door het coronavirus. "Ik was grieperig en trok naar de huisarts. Er werd licht overgegaan en dat was best normaal, want in die periode was er niemand in de omgeving besmet. Na een week was er geen verbetering. We hebben toen besloten om naar de spoedafdeling te gaan. De dag erna bleek ik een positieve test te hebben afgelegd. Ik ben meteen opgenomen op de intensieve zorg", doet Van Oost zijn verhaal.