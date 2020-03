Farmareus Johnson & Johnson: "Er zullen miljarden vaccins tegen het coronavirus nodig zijn, maar dat kunnen we"

"Het coronavirus is een blijvertje", vertelt viroloog Marc Van Ranst in "De zevende dag", en de nood aan een vaccin is dus heel hoog. Dat is er voorlopig nog niet. De samenwerking tussen regeringen, wetenschappers en bedrijven wereldwijd is van cruciaal belang om zo snel mogelijk tot een vaccin te komen, én het toegankelijk te maken voor iedereen. Paul Stoffels van farmabedrijf Johnson & Johnson gokt dat er miljarden vaccins gemaakt zullen moeten worden, maar hij is ook hoopvol: "De wereldwijde samenwerking is ongezien. Dit kunnen we."