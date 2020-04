"Safety first" in tijden van corona: zo pakken we dat aan bij VRT NWS

Hoe organiseert VRT NWS zich nu het land in de ban is van het coronavirus? Die vraag bereikt ons de jongste dagen steeds vaker. Net als op vele andere werkplekken, proberen we onze medewerkers zoveel mogelijk te laten telewerken. Toch moeten veel collega’s nog altijd op pad om u elke dag opnieuw op de hoogte te houden van de jongste ontwikkelingen via de website, televisie en radio. Zij moeten zich aan strikte regels houden, zodat dit zo veilig mogelijk kan verlopen. Ontdek in bovenstaande video hoe we dat precies aanpakken.