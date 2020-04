Bijna geen kinderen meer in noodopvang van West-Vlaamse scholen

In de scholen van Roeselare, Brugge, Oostende en Kortrijk zitten er nu bijna geen kinderen meer in de noodopvang. Sinds vorige week zijn er geen lessen meer, maar is er wel opvang. Vorige week maandag zat nog 1 op de 10 leerlingen in de opvang, dus 10 procent. Vandaag is dat gedaald naar 1 procent.