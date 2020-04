Corona in de wereld: Noord-Amerika: "Alle zwakheden in de ziekenzorg drijven boven als wrakhout"

De Vlaamse dokter Hans Snoeck, verbonden aan de Columbia University, is helder: in de VS is veel tijd verloren door gebrek aan testen, gebrek aan strakke maatregelen, toen de epidemie nog makkelijk kon worden ingedijkt. Hij noemt het een drama voor de zieken. Wat met de 13 miljoen mensen zonder papieren in de VS? Wat als zij ziek worden?

Het zorgsysteem ligt met de billen bloot. Alle zwakheden in de ziekenzorg drijven boven als wrakhout: de torenhoge kosten, het gebrek aan bedden, het gebrek aan medisch materiaal, het gebrek aan beademingsmachines voor als de crisis zijn piek bereikt.

Nu al wordt het conventiecentrum Jacob Javits – aan de westkant van Manhattan – klaargemaakt om het om te bouwen tot een noodhospitaal met 1.000 bedden. Het beloofde hospitaalschip in de haven van New York laat op zich wachten. Het ligt nog voor een groot onderhoud in een dok.