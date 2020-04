Britse premier Boris Johnson gaat overstag voor coronadreiging: "Britse bevolking moet minstens drie weken thuisblijven"

De Britten mogen enkel nog het huis uit om voeding te kopen, om naar de dokter gaan, om naar het werk te gaan (als thuiswerk niet mogelijk is) en om één keer per dag buiten te komen om te bewegen/sporten. Familieleden of vrienden bezoeken mag niet meer. Huwelijken, doopsels en andere ceremonies mogen niet doorgaan, voor begrafenissen wordt een uitzondering gemaakt. De maatregelen lijken heel sterk op de maatregelen die ook in ons land gelden.

Johnson noemde het coronavirus "de grootste bedreiging waar het land in decennia voor heeft gestaan. Als te veel mensen op hetzelfde moment ziek worden, zal de gezondheidszorg dit niet aankunnen."



"Ik heb een heel simpele boodschap voor het Britse volk: jullie moeten thuis blijven", zei Johnson. "Als jullie deze regels niet opvolgen, dan zal de politie ze afdwingen." Tot nu had Johnson de bevolking enkel aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven, maar veel Britten negeerden die aanbevelingen. Dat de Britse regering tot nu geen harde maatregelen nam, lokte al veel kritiek uit.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: