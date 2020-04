Chirurg Reginald Moreels over corona in Afrika: “Social distancing zal je er moeilijk in krijgen”

Reginald Moreels is pas een week terug uit Congo, waar hij als chirurg werkte. Heeft hij een verklaring voor het relatief lage aantal coronagevallen in Afrika? “Corona is een beetje later uitgebroken in Afrika. Misschien ligt het eraan dat er meer resistentie is, of er zijn minder testen.”

Maar Moreels stelt zich toch vooral vragen bij het lage aantal gevallen: “Ik hoop dat het waar is, maar het zal waarschijnlijk veel meer zijn. Testen zijn niet beschikbaar en zeker niet in de brousse. Het aantal gevallen is wellicht het vijf- of tienvoudige.”

Belangrijk in geval van een virus als corona is preventie. Daar knelt het schoentje in Afrika, zegt Moreels: “Social distancing, afstand houden, dat zit niet in de cultuur van de Afrikanen. Dat erin krijgen zal niet zo makkelijk zijn. In Congo zijn de scholen nu dicht. Het resultaat is dat de kindjes op straat spelen.”