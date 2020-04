Politie blokkeert grensovergangen met containers, hekken en betonblokken

In Menen heeft de politie een grensovergang gesloten door er een container te plaatsen. In Watou en Wervik gebruiken ze vaak hekken, maar in Veurne en Heuvelland gebruiken ze betonblokken. "Best schrikken, zo'n blokkades", zegt Simon Fonteyne. Hij woont net naast zo'n grensovergang met Frankrijk. "Ik was thuis aan het werken en zag de tractor toekomen. Hij zei me dat de gemeente hem gevraagd had om hier betonblokken te plaatsen."