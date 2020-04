Wat betekent de coronacrisis eigenlijk voor het klimaat? "Naar een bruine of groene heropleving van de economie"

"China nam straffe maatregelen. Volgens indicatoren in de Financial Times ligt het verbruik van steenkool op dit moment, na de coronacrisis dus, nog altijd 20 procent lager", zegt Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu daarover. Door de lagere industriële activiteit is er immers minder vraag naar energie, die nog vaak wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, gas of olie.

Die verminderde uitstoot in China heeft nu al een - kleine - impact op de waarnemingen van CO₂ in de atmosfeer en dat is geen toeval: China is immers verantwoordelijk voor naar schatting 30 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot, en is daarmee de grootste speler in de wereld. Als er daar iets beweegt, laat zich dat vrij snel voelen.