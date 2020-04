Coronacrisis treft mensen in armoede nog dieper: "Ik maak me zorgen over wat hierna komt"

Nathalie Buys is op dreef. Want de complexiteit van het leven blijkt in kleine dingen te liggen, of in de effecten van grote trends. "Mensen die het kunnen betalen kopen alle betaalbare dingen op in de supermarkt. Ze hamsteren. Daardoor zijn mensen met weinig middelen verplicht om veel duurdere producten te kopen. Dat zie ik vaak gebeuren." Hamstergedrag blijkt dus niet alleen asociaal en onnodig, het veroorzaakt ook nog eens bijkomende problemen voor mensen die met een klein budget moeten overleven.



“Of bijvoorbeeld oplaadpunten voor budgetmeters. Als je elektriciteitsverbruik of je gasverbruik gerantsoeneerd is, moet je telkens gaan opladen. Dat kan bijvoorbeeld in het OCMW. Maar dat is nu gesloten. Hoe moet je dat dan doen?” Nathalie zucht. “En alweer: je moet er geraken. Ik kan mijn vijf kinderen niet meenemen, noch voor boodschappen, noch voor iets anders. Ze mogen niet. Ik heb een huishoudhulp, omdat ik een gezondheidsprobleem heb. Die mag niet meer komen. Je moet anderhalve meter afstand kunnen garanderen. Dat kan helemaal niet in mijn kleine huisje.”