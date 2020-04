Er breken gouden tijden aan voor cybercriminelen als we nu niet op onze hoede zijn 

Geen social distancing dus voor cybercriminelen, maar social engineering. Dat houdt in dat cybercriminelen zich in e-mails voordoen als gerenommeerde organisaties zoals het WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) of Rode Kruis. De oplichters trekken de aandacht met onderwerpregels zoals "Is het coronavirus in uw stad?" of "Nieuwe veiligheidsmaatregelen tegen coronavirus". Dat is pure clickbait met als doel bezorgde ontvangers achteloos op malafide links te doen klikken, met als einddoel om persoonlijke informatie of geld buit te maken.