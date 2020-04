Deinze waarschuwt kaartersclubs: “De coronamaatregelen gelden ook voor wie in groep wil kleurenwiezen”

“Mijn oproep is niet alleen belangrijk voor de kaarters uit Deinze, maar voor iedereen die van een potje kleurenwiezen of hartenjagen houdt”, gaat Vermeulen verder. “Als mensen zich vervelen, grijpen ze snel naar een kaartspel. Het is een leuke bezigheid, maar nu even niet. Je kan natuurlijk nog wel Patience spelen. Dat kan je op je eentje doen.” De stad heeft intussen via sociale media opgeroepen om de regels te respecteren. Daarnaast hebben ze de verenigingen verwittigd en de stad belt alle 75-plussers persoonlijk op.