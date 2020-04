Lockdown voor een derde van de Amerikaanse bevolking, "een grote beproeving voor de VS", zegt president Trump

"Dit is een grote beproeving voor het hele land", klonk het bij Donald Trump in een persconferentie op het Witte Huis. "We gaan bewijzen dat we de test kunnen doorstaan. Geen Amerikaan staat alleen zolang we verbonden zijn, en dat zijn we." De president zegt dat hij alles in het werk stelt om deze "verschrikkelijke, onzichtbare vijand" te verslaan.

Trump heeft daarom noodhulp toegezegd aan de drie staten die op dit moment het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus: Californië, New York en Washington. Het federale agentschap voor noodsituaties (FEMA) heeft opdracht gekregen om in die staten noodhospitalen op te bouwen. Daarvoor wordt de Nationale Garde, een speciale afdeling van het Amerikaanse leger, ingezet. De militairen moeten veldhospitalen installeren, goed voor een totale capaciteit van 4.000 bedden: 1.000 in de staat New York, 2.000 in Californië en 1.000 in Washington.

"Hier in New York zal bijvoorbeeld een congrescentrum omgebouwd worden tot hospitaal", zegt VS-correspondent Björn Soenens. "Dit is een beslissing op federaal niveau, dat betekent dat de staten niet hoeven op te draaien voor de kosten."