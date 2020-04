Denktank OESO: "Deze economische crisis gaat nog jaren duren, geen snelle heropleving"

Het lijkt zinvoller om de coronacrisis te vergelijken met twee meer recente economische crises: die na de terreuraanslagen van 9/11 in de VS en de financiële crisis en gevolgen van na 2008. In beide gevallen leidde dat tot een forse economische terugval met faillissementen (denk aan Sabena) en hoge werkloosheid. Om het simpel te houden, bekijken we hier vooral de VS, omdat dat de grootste economie met de grootste beurs is. Die eerste schok was hevig, de beurs van New York bleef zelfs meer dan een week gesloten na 11 september 2001 en de economie lag toen al een paar maanden in de lappenmand. Het herstel kwam echter vrij snel toen de terreurangst wegebde. De groei herpakte en bereikte bijna 3 procent in 2003. De beurzen veerden op en er waren weer banen en consumptie.