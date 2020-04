Arts Jeff Suykerbuyk genezen van corona: "Een absolute hel die je niemand toewenst"

"Dit is echt geen lachertje", zegt Suykerbuyk. "Ik heb enorme angst gehad. Ik was nog te goed om in het ziekenhuis opgenomen te worden, maar ik dacht, wat als het dan toch geen corona is maar een bacteriële infectie die kan genezen met simpele antibiotica? Het idee dat ik dat zou missen. Het is ongelofelijk, die angst, zelfs als arts, omdat je niet weet wat er aan de hand is."

De boodschap van Suykerbuyk is duidelijk: "Dit beestje is echt niet om mee te lachen. Ik besef dat als ik niet al van mezelf een sterk lichaam had, ik ook in het ziekenhuis beland zou zijn omdat ik zo fel verzwakte. Dus mensen, alstublieft, hou je aan de maatregelen die de overheid en de wetenschappers ons geven. Die maatregelen zijn eenvoudig, ze werken, het is écht heel belangrijk om dit te stoppen. Hou je aan de regels en blijf in uw kot."



Jeff Suykerbuyk, genezen van het coronavirus en fel vermagerd: