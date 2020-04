Brussel neemt maatregelen voor daklozen: "Drinkfonteinen nu al open" 

De Brusselse daklozen hebben het dezer dagen erg moeilijk om aan drinkbaar water te geraken. Restaurants, bars en veel winkels zijn gesloten en dus is het vaak lang zoeken naar een slokje water. De Stad Brussel besluit daarom om de 28 drinkfonteinen in parken en straten vroeger te openen. Maité Van Rampelbergh van de Stad Brussel: "Normaal worden de drinkfonteinen tijdens de winter gesloten voor onderhoud en tegen de vrieskou. Maar we hebben gemerkt dat het voor daklozen erg moeilijk is om aan drinkwater te geraken. Daarom hebben we beslist om de drinkfonteinen weer open te zetten."