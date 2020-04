Eerste werkdag in coronatijden: "Ik leer mijn nieuwe collega's kennen via videogesprekken"

“Een eerste werkdag in quarantaine”, lacht Zoë Deswaef als ze vertelt over haar nieuwe job. “Ik had het me wel anders voorgesteld.” Ze start vandaag, in volle coronacrisis bij rekruteringskantoor Amon in Gent. Dat gebeurt met een volledig traject vanop afstand, want Amon zet volop in op telewerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Zoë zal het bedrijf en de collega’s de komende dagen van thuis uit leren kennen, via de computer”, vertelt Christophe Van Driessche van Amon.