Europese en Amerikaanse beurzen zakken opnieuw weg

Het wordt wellicht opnieuw een erg woelige week op de aandelenbeurzen. Vanochtend zijn de meeste Europese beurzen opnieuw met verlies geopend, wellicht in navolging van het forse verlies in New York vrijdagavond. Rond de middag was er even herstel, maar nadien volgden de beurzen in Europa de negatieve spiraal in New York.