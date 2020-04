Fietstunnel onder Tiensesteenweg in Leuven geopend

Vandaag kon de fietstunnel dan toch eindelijk openen. Als was dat door de coronacrisis in ons land, een feest in mineur. Normaal had de stad, samen met de buurtbewoners, een groot openingsfeest met allerlei randactiviteiten gepland. Maar door alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, besloot de stad dit evenement te annuleren. "Al is het belangrijkste dat voetgangers en fietsers vanaf nu de Tiensesteenweg vlot en veilig onderdoor kunnen zonder ook maar één auto te kruisen", klinkt het bij de stad.