Fitnesszaak in Kortemark leent fietsen tijdelijk uit zodat je thuis fit kan blijven

In de sportcomplexen en fitnesscentra kan je voorlopig even niet terecht om te sporten. Fietsen en wandelen kan nog wel met maximum twee personen en wie thuis kan sporten, mag dat ook doen. Het wordt zelfs aangeraden. Auke Teuninck moest zijn fitnesszaak ook sluiten maar hij blijft niet bij de pakken zitten: "Ik kan tijdelijk geen les meer geven maar die fietsen stonden hier maar te staan. Had het idee om de fietsen dan maar naar de klanten thuis te brengen. Deze week geef ik mijn eerste online spinningles aan iedereen die een fiets van ons heeft gevraagd", vertelt Auke aan Radio 2 West-Vlaanderen.



Klanten konden Auke vragen om een fiets te leveren voor 10 euro per week: "Het is de bedoeling dat de fietsen twee weken op dezelfde plaats staan, daarna kunnen we ze verplaatsen, afhankelijk van hoe de situatie evolueert. Ik heb eerst alle fietsen grondig gepoetst en ontsmet."