Geen bedden meer vrij voor coronapatiënten op intensieve afdeling Sint-Trudo Ziekenhuis

In totaal worden in het ziekenhuis 32 mensen behandeld voor het coronavirus, maar niet iedereen ligt op de intensieve afdeling. Op die afdeling zijn 9 bedden vrijgemaakt voor coronapatiënten, maar die liggen allemaal vol. Gisteren zijn daarom nog 2 patiënten overgebracht naar het RZ Heilig Hart in Tienen en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Sint-Trudo gaat nu 5 extra bedden vrijmaken om zieken intensief te kunnen opvolgen. Miet Driesen: “We hebben een extra afdeling in het leven geroepen in de recoveryzaal waar we 5 bedden voorzien. Die bedden kunnen pas binnen een paar dagen in gebruik worden genomen. Maar eerst krijgen artsen en verpleegkundigen een opleiding in de andere intensieve corona-afdeling.”