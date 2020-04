Gratis maaltijden voor wie krap bij kas zit door coronacrisis: "Ik wist niet dat er zoveel armoede was"

Maar dat er zoveel reactie op zou komen hield de jonge kok niet voor mogelijk. “Het werd mij nu pas duidelijk hoeveel armoede er is in onze stad”, geeft hij toe. “Zaterdag kwam er een gezin langs met twee jonge kinderen dat het financieel heel moeilijk had. Het deed me zoveel pijn dat ik extra veel heb meegegeven. Ook stokbrood en ciabatta, dingen die we eigenlijk perfect in de vriezer kunnen bewaren, gingen de deur uit. We doen dit niet voor de aandacht, deze actie komt recht uit ons hart.”