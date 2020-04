Grensarbeiders krijgen volledig loon als coronavirus hun Nederlandse bedrijf treft

In Nederland krijgen werknemers hun volledig loon als hun bedrijf verlies lijdt of dicht moet door de coronacrisis. De noodregeling geldt ook voor de vele Belgische grensarbeiders. Vanuit Limburg alleen al steken 20.000 werknemers dagelijks de grens over om bij onze noorderburen te gaan werken. Er is wel grote ongerustheid over het verschil in aanpak door de beide landen.