Helpt tbc-vaccin ook tegen coronavirus? Grote klinische test moet het snel uitwijzen

Het vaccin VPM1002 bevat verzwakte tuberculose-achtige bacteriën. Die zijn op zo'n manier genetisch gemodificeerd dat onze immuuncellen ze beter kunnen herkennen.

Het kandidaat vaccin, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd door de groep van de befaamde immunoloog en microbioloog Stefan Kaufmann aan het Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie, biedt daardoor een betere bescherming tegen tuberculose dan het oude vaccin en het is bedoeld voor gebruik bij pasgeboren baby's en als opfrissingsinjectie bij volwassenen.

Onderzoekers hebben deze verbeterde versie van het BCG-vaccin onderzocht in een reeks studies bij muizen en ook in verschillende klinische testen. In 2018 bleek uit een fase II studie bij een beperkt aantal mensen dat VPM1002 goed verdragen wordt door pasgeboren baby's en effectief is.

Het vaccin wordt momenteel getest in een fase III studie bij een groot aantal volwassenen in India, een studie die beëindigd zou moeten zijn midden 2020. "De resultaten tot nog toe tonen dat vaccinatie met MPV1002 veilig is en effectiever dan de standaard vaccinatie met BCG", zei professor Kaufmann in een persbericht van het Max-Planck-Gesellschaft.

Het hogere veiligheidsprofiel van VPM1002 en de verbeterde effectiviteit zijn redenen om te hopen dat het nieuwe vaccin ook beter in staat zal zijn de symptomen te verlichten van een infectie met SARS-CoV-2 dan het BCG-vaccin.

"Bovendien kan VPM1002 geproduceerd worden met moderne productiemethoden die miljoenen dosissen beschikbaar kunnen maken in een zeer korte tijd", zei Adar C. Poonawalla, de CEO van het Serum Institute of India, een van de grootste vaccinproducenten ter wereld.