Bijzonder pijnlijk dat in coronatijden iedereen wél de moeilijkheden van leven met beperking erkent

Kunnen deelnemen in de maatschappij als persoon met een beperking, heeft als voorwaarde dat diezelfde maatschappij toegankelijk voor je is. Gebouwen worden aangepast, overheden schrijven een beleid, financiële steun is mogelijk en er is representatie op de beeldbuis. ‘We moeten zorg dragen voor de kwetsbaren in onze maatschappij’, klinkt het vandaag in polyfone meerstemmigheid. In de genomen maatregelen tegen COVID-19 zien mensen zonder beperking hoe moeilijk het is om de connectie met de maatschappij niet te verliezen.