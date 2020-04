Hoeveel toiletpapier hebt u echt nodig? De rekenmachine Blitzrechner vertelt het u

De site wil naar eigen zeggen de klanten op een humoristische manier opnieuw tot rede brengen na de paniekaankopen van de laatste dagen, die her en der zelfs tot duw- en trekwerk hebben geleid in de rayons met toiletpapier en keukenrollen in de warenhuizen.

En ze geeft ook informatie: zo zegt ze dat er helemaal geen problemen zijn met de bevoorrading met toiletpapier en dat de lege rekken alleen te wijten zijn aan paniekaankopen. Ook geeft de site tips om te besparen op toiletpapier en wat te doen als het toch onverhoopt op mocht raken. En ook wat niet te doen in dat geval: keukenrol of papieren zakdoekjes gebruiken is alvast geen goed idee, want die kunnen de afvoerbuizen verstoppen.

Maandag waren er in Duitsland volgens het Robert Koch-Institut meer dan 22.000 mensen besmet met het coronavirus.

Zondag kreeg het land te horen dat kanselier Angela Merkel zich in afzondering ging plaatsen omdat ze contact had gehad met een dokter die positief testte voor het virus. En de dag daarvoor was Merkel gezien in een supermarkt in Berlijn, met een winkelkarretje waarin onder meer wijn zat, en toiletpapier...