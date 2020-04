In Limburg werkt nog één bedrijf op drie op zijn normale ritme

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “We begrijpen heel goed dat een aantal bedrijven ervoor kiest om de deuren te sluiten of erger nog: verplicht wordt dat te doen. We roepen wel op om de nodige aandacht te hebben voor de vele bedrijven die behoren tot de zogenaamde ‘essentiële sectoren’, die absoluut nodig zijn om het land draaiende te houden. Maar zeker ook voor al die andere bedrijven die blijven ondernemen, met maximale veiligheidsmaatregelen, creativiteit en inzet van technologie. Zij moeten immers hun medewerkers kunnen blijven activeren en enthousiasmeren om hun cruciale rol te blijven vervullen en dat is niet altijd even eenvoudig. Alleen dankzij de inzet van al die mensen kunnen we de keten in beweging houden." Volgens VKW-Limburg kan er momenteel voor beslissingen in het bedrijfsleven niet verder vooruit gekeken worden dan één week.