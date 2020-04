Jeugdrechters getuigen over "drama's" door coronacrisis: "Schrijnende situaties"

Sommige jeugdrechters hebben de voorbije week zelfs enkele jongeren moeten laten opnemen in een politiecel, omdat er geen plaats was in een jeugdinstelling en de thuissituatie te onveilig was. "Dit zijn drama's", klinkt het. Ook veel begeleidingstrajecten van kwetsbare gezinnen staan nu op pauze of moeten telefonisch gebeuren. "Maar we zien dat sommige mensen die heel zwak zijn of het niet meer aankunnen, soms niet eens een telefoon kunnen aannemen."