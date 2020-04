Filosoof Johan Braeckman: "Het coronavirus is een externe vijand die de wereld nodig heeft om zich te verenigen"

“Als er iets positiefs uit de coronacrisis komt, dan zou ik het in de richting van internationale samenwerking zoeken” zegt Braeckman. “Neem nu de handel in exotische dieren. Je kan in België aap eten, die gevangen wordt in Afrika en in de illegale handel terechtkomt. Het is door zulke zaken dat er virussen uitbreken, oorspronkelijk bij dieren, maar die dan overslaan op mensen. Dus dit is een mooi voorbeeld van het belang van internationale samenwerking waarbij we onder andere de concurrentie opzijschuiven.”