Kunstenaar Arne Quinze schenkt groot bloemenschilderij aan Gents ziekenhuis: "Ik dank alle zorgverleners die iedere dag hun leven riskeren"

De kunstenaar maakte het werk "Wildflower Garden Painting" met een buitensporige weelde aan kleuren: "Kleur is wat je nodig hebt in moeilijke tijden. Het geeft een bepaalde vrolijkheid en een positieve noot", legt Quinze uit. Een betere plaats om het schilderij af te leveren dan het AZ Jan Palfijn in Gent was er niet: "Ik roep alle kunstenaars en creatievelingen op om hospitalen op te frissen met heel veel kleur. De ziekenhuizen zijn nog belangrijker geworden nu tijdens deze coronacrisis en kleur kan een positiviteit brengen die heel hard nodig is."