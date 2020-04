Leefgroep van woonzorgcentrum De Bijster in Essen in quarantaine

Een leefgroep in het woonzorgcentrum De Bijster in Essen is positief getest op het coronavirus. Het gaat om acht bewoners. Het woonzorgcentrum maakt deel uit van de vzw GZA Zorg en Wonen die elf woonzorgcentra hebben in en rond Antwerpen. De Bijster is het enige centrum waar er positief getest werd op het coronavirus.

De eerste man die besmet bleek te zijn, werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en is daar overleden, vertelt algemeen directeur Ida Verleyen op Radio 2. "Hij was een 80-plusser en had al verschillende aandoeningen. De acht andere bewoners stellen het goed."