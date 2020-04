Leerling-politieagenten versterken het Antwerpse politiekorps

Zo zullen ze eventueel ook ingeschakeld kunnen worden als er agenten ziek zouden worden. Toch mogen ze nog niet alle taken van een politieagent uitvoeren. "Zij mogen nog geen boetes uitschrijven of niet op het terrein komen", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Maar ze kunnen achter de schermen al een grote meerwaarde zijn voor de collega's die veel werk hebben met de nieuwe opgelegde maatregelen. We verwelkomen hen dus met open armen. Op die manier kunnen ze ook hun kennis en motivatie bewijzen in het korps waar ze over enkele maanden aan de slag zullen gaan."