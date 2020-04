Nederland verbiedt bijeenkomsten tot 1 juni, Verenigd Koninkrijk voert gelijkaardige maatregelen in als bij ons

Het Verenigd Koninkrijk gaat België achterna met strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Nederland zijn alle samenkomsten en evenementen nu tot 1 juni verboden. In Italië zijn er voor de tweede dag op rij minder nieuwe coronadoden geteld. En in ons land zijn de voorbije 24 uur 13 nieuwe overlijdens geteld door het coronavirus en 342 nieuwe besmettingen. Omdat corona nu als "beroepsziekte" wordt erkend, zal zorgpersoneel 90 procent van zijn loon kunnen krijgen als ze de ziekte zélf oplopen. Volg ook vandaag al het nieuws over de strijd tegen het coronavirus in onze liveblog.