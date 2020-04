Na carnaval Halle wordt nu ook de Halse Mariaprocessie afgelast: "Emotionele beslissing"

Alweer een domper op de feestvreugde in Halle. Na carnaval Halle en de Sint-Veroonmars in deelgemeente Lembeek, wordt nu ook de Mariaprocessie afgelast. Dat zijn de stad en de Broederschap van O.L.-Vrouw overeengekomen. En dat zorgt voor veel emotie bij de organisatoren: "Dit is al het derde grote evenement dat deel uitmaakt van het DNA van onze stad, dat niet zal kunnen doorgaan. Het blijven onwezenlijke en telkens zeer emotionele beslissingen. Maar we beseffen allemaal dat de actualiteit en de volksgezondheid ons momenteel geen andere keuze laten."