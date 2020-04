Nog steeds Limburgers die zich niet houden aan maatregelen: “Wie dat niet doet beseft niet hoe ernstig situatie is… en betaalt tot 4.000 euro”

In Sint-Truiden gingen er afgelopen weekend zo’n veertig mensen de bon op. De meeste mensen gingen met de wagen naar een park in de buurt, en werden daar tegengehouden. Volgens de maatregelen mag je namelijk enkel in de buurt van je eigen huis wandelen of fietsen, en is naar een park gaan met de wagen geen essentiële verplaatsing. Daarnaast heeft de politie nog enkele groepjes op straat uit elkaar gehaald. Een man uit Luik is betrapt met het ophalen van oud ijzer. Ook dat is geen essentiële verplaatsing.

De agenten van de politiezone Beringen-Ham Tessenderlo schreven ongeveer hetzelfde aantal processen-verbaal uit. “Over het algemeen leeft iedereen de maatregelen goed na”, benadrukt Eric Raymaekers van de politiezone wel. “Maar sommige mensen zijn hardleers, en die hebben we moeten verbaliseren. Gisterennamiddag hebben we zelfs nog twee barbecues moeten stilleggen. Daarnaast gaat het vooral om jongeren die nog gezellig willen samentroepen."