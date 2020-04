Online platform moet shoppen in Diest aanmoedigen: "zorg ervoor dat onze winkels overleven"

Je kan online meteen kopen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een cadeaubon kopen. De handelaar krijgt zijn geld meteen en je kan de bon later gebruiken als de winkels opnieuw open zijn. "Door lokaal te blijven kopen zorg je ervoor dat onze winkels en horeca deze periode kunnen overleven" zegt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde. "Vergis je niet: dit is geen liefdadigheid. Klanten krijgen waar voor hun geld. Onze winkels blijven nog steeds bereikbaar, zij het op een andere manier. Ik roep alle mensen in en rond Diest op: blijf lokaal kopen. Tijdens en na coronatijden. Zo komen we deze moeilijke periode samen door", verzekert de schepen. Het online winkelplatform zal ook na de crisis blijven bestaan. Het zal dan een duurzaam lokaal alternatief zijn voor de grote buitenlandse webshops.