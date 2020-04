Onlineverkoop bij fruitboer uit Pepingen verdrievoudigd

Het familiebedrijf bestaat sinds 1958. Jan, de jongste zoon van de stichters, nam het bedrijf over. Hij en zijn vrouw Nadine baten het uit samen met hun kinderen Evelien en Tom. Tom is 28. Hij was vandaag in de zon aan het snoeien en gras aan het maaien. "Ik vind het plezant om in de natuur te kunnen werken", zegt Tom. Het bedrijf beschikt over 50 hectare aan fruitplantages. Een derde appelbomen, tweederde perenbomen.