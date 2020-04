Ook tandartsen willen patiënten vanop afstand helpen: “Al kunnen we dat niet gratis blijven doen”

“We willen patiënten absoluut kunnen helpen vanop afstand. Zowel telefonische hulp als hulp via videokanalen is handig”, gaat Van de Velde verder. “Via video kan je bepaalde zwellingen waarnemen en op die manier gemakkelijker zien hoe ernstig de patiënt eraan toe is. Maar om deftig iemand zijn gebit te inspecteren volstaat een videoconsultatie uiteraard niet. Daarvoor is de camera van een laptop of smartphone veel te slecht.” Van de Velde pleit dan ook niet voor een wettelijk kader rond videoconsultaties alleen, maar voor een wettelijk kader rond alle teleconsultaties. “Ook via de telefoon kunnen wij mensen helpen. We kunnen vanop afstand aftoetsen of we iemand naar onze praktijk moeten laten komen of niet.”