Moeten we vanuit ons kot toekijken hoe mede-Europeanen creperen?

Welnu, het is opnieuw oorlog. Als er solidariteit nodig is in Europa, dan is het nu. Waren de Italianen wat laks in het begin van de epidemie? Wellicht. Maar zij hadden wel de tegenslag het eerste land in Europa te zijn waar het virus toesloeg.

Het is de ellende in Italië die België en andere West-Europese landen aanzette om de zaken scherper aan te pakken. We hadden meer geluk. Is dat een reden om nu vanuit ons kot toe te kijken hoe Italiaanse mede-Europeanen creperen?