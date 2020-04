Opnieuw grote lading mondmaskers aangekomen in Luik, later deze week komen er nog 14 miljoen bij 

"We blijven dit zeer nauw opvolgen en zullen er, net zoals de voorbije weken, alles aan doen om elke bestelling te securiseren en de leveringen tijdig te laten plaatsvinden. We verdelen de mondmaskers in het land volgens het huidige model. We benadrukken dat we niemand in de steek laten."

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal":