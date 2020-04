Pizzeria in Diksmuide trakteert hulpverleners

Zolang de maatregelen gelden trakteert Angelo Dieryck artsen, verpleegkundigen, verzorgers, ambulanciers, opvoeders, brandweerlieden en politie. “Mijn vriendin, schoonmama en schoonzus zijn allemaal thuisverplegers. Die mensen werken alle dagen keihard. Dit is het minste wat we kunnen doen.” De zaak van Dieryck kan openblijven, want je kan er eten afhalen. “We mogen van geluk spreken dat we nog mogen opendoen. We verkopen goed, het is iets klein dat we kunnen terugdoen voor de mensen die iets groot doen naar iedereen toe.”