Politie legt bijeenkomst met DJ in Izegem stil, burgemeester: "Volgens mij was er niets verkeerds aan de hand"

De burgemeester van Izegem Bert Maertens zegt dat het zeker niet om een georganiseerd buurtfeest ging. "Het was niet meer dan een goedbedoeld ini­tiatief om mensen in de zorg een hart onder de riem te steken. De vrouw van de dj werkt in de zorg en de man maakte muziek om zijn vrouw en haar collega's te steunen. Iedereen was ook gevraagd om de muziek vanop afstand te beluisteren."

Toch was er iemand die zich stoorde aan het initiatief en naar de politie belde. Die kwam ter plaatse en Bert Maertens ging praten met de agenten. In "Start Je Dag" op Radio 2 West-Vlaanderen legde de burgemeester uit waarom de politie de dj-set dan toch stilgelegd heeft. "De dj was sowieso van plan om zo'n 10 minuten later te stoppen. Ik heb de agenten gevraagd of dat voor hen een samenscholing was. Voor mij stonden de mensen op een veilige afstand van elkaar. Maar de agenten twijfelden daaraan en ze wilden geen enkel risico nemen. Ik heb hen zeker niet tegengesproken. Ik ben dan de boodschap gaan overbrengen naar de mensen in mijn straat. Het was beter dat we ermee stopten, ook omdat ik voelde dat de politie onder druk stond. Het is ook voor de agenten niet makkelijk in deze situatie."