Politie Rhode en Schelde sluit parkeerterreinen aan parken en bossen om coronawandelaars te weren

Het mooie lenteweer en de aanbevelingen van de overheid om voldoende te bewegen, lokten dit weekend een massa mensen naar buiten. Ook in de bossen van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele was het druk, té druk. De politie zag dat de parkeerplaatsen vol stonden met wagens van bezoekers die niet uit de nabije omgeving kwamen. “Er gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, zegt de politie. “Eén daarvan is om te joggen, wandelen of fietsen in de buurt. We zien dat heel wat mensen dat iets te breed interpreteren en de wagen nemen om dat te doen. Dat is niet de bedoeling.” De politiezone besluit daarom om alle parkeerplaatsen aan bossen te sluiten.