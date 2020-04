Politie sluit cafés in Hooglede en Dentergem

De cafébazin in Hooglede kreeg opnieuw een boete. En ook de 10 klanten gingen op de bon.

Ook in Dentergem werd een cafébaas betrapt. Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht): "De regels zijn er om nageleefd te worden. Dat is nu primordiaal. Natuurlijk, de horeca heeft het moeilijk. We weten dat allemaal. Ik ben de eerste om horeca te steunen. Maar in deze tijden moet men natuurlijk het reglement op gebied van gezondheid naleven."